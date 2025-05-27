إيران: لن نسمح بتخريب علاقاتنا مع جيراننا وخاصة السعودية

صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن بلاده لن تسمح بتخريب العلاقات مع جيرانها وخصوصا السعودية.

جاء ذلك في منشور على منصة "إكس"، تعليقًا على خبر توقيف السعودية رجل دين إيراني بسبب فيديو على مواقع التواصل يوجه فيه إهانات للمملكة.

وقال عراقجي: "لا يمكن أن نسمح لأحد أن يفسد علاقاتنا مع الشقيقة السعودية"، معلنا إدانته لتصرف رجل الدين الإيراني.

وأضاف: "إيران تدين بشدة محاولة الإضرار بوحدة المسلمين، وخاصة في الأجواء الروحانية للحج، وعازمون على عدم السماح لأحد بتخريب علاقاتنا مع جيراننا الأشقاء، بما في ذلك المسار التقدمي لإيران والسعودية".

وأشار إلى أن تنظيم الحج تم من قبل السعودية بأقصى قدر من "الكفاءة"، متمنيا للحكومة والشعب السعوديين دوام النجاح والتوفيق.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أوقفت الرياض رجل الدين غلام رضا قاسميان، الذي يقدم برنامجا على قناة حكومية في إيران، بسبب مقطع فيديو يتضمن إهانات للمملكة نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء تواجده في السعودية لأداء مناسك الحج.

ويبدأ موسم الحج لهذا العام في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، الموافق 4 يونيو المقبل، ويستمر أداء المناسك 6 أيام حتى 13 ذو الحجة الموافق 9 يونيو.