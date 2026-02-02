إزالة 20 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بالغربية

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، متابعة حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ28، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وأجرى المحافظ اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، عبر شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل المواقع والأحداث بالبث المباشر، للوقوف على ما يتم تنفيذه خلال عمليات الإزالة. وتمكنت الوحدات المحلية، خلال 24 ساعة، من إزالة 20 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وبناء مخالف، بالإضافة إلى تغيّرات مكانية في المهد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإخطار النيابات المختصة لاتخاذ شؤونها.

وفي هذا السياق، دعا محافظ الغربية المواطنين إلى الالتزام بالقانون وعدم الانخراط في أي أعمال بناء مخالفة أو تعديات، مؤكدًا أن الجميع شركاء في حماية مقدرات الوطن والحفاظ على ثرواته الطبيعية.