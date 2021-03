الخارجية الأمريكية: حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات تنهي الأعمال العدائية بإقليم تيجراي الإثيوبي

أعرب وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن قلق بلاده بشأن الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان في إقليم تيجراي الإثيوبي.

جاء ذلك في بيان اصدره اليوم الثلاثاء المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وفي إشارة إلى العدد المتزايد من التقارير الموثوقة عن الفظائع وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، حثت الوزير بلينكن الحكومة الإثيوبية على اتخاذ خطوات فورية وملموسة لحماية المدنيين، بمن فيهم اللاجئون، ومنع المزيد من العنف.

وقال البيان "ضغط الوزير بلينكين من أجل الإنهاء الفوري للأعمال العدائية وانسحاب القوات الخارجية من تيجراي، بما في ذلك قوات الأمن الإقليمية في أمهرة والقوات الإريترية" .

وأضاف البيان "كما طلب الوزير بلينكين أن تعمل حكومة إثيوبيا مع المجتمع الدولي لتسهيل إجراء تحقيقات مستقلة ودولية وذات مصداقية في انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها ومحاسبة المسؤولين عنها".

ووفقا للبيان اعترف الوزير بلينكين بإعلان إثيوبيا الأخير عن وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق في تيجراي.

وأوضح البيان "شدد بلينكن على ضرورة وفاء حكومة إثيوبيا بالتزاماتها بشأن وصول المساعدات، وأكد مجددًا أن الولايات المتحدة لا تزال على استعداد للمساعدة في حل النزاع، وسلط الضوء على التزام الولايات المتحدة بتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للسكان الضعفاء في جميع أنحاء إثيوبيا".

I discussed the United States’ concerns about the ongoing crisis in Ethiopia’s Tigray region with Prime Minister @AbiyAhmedAli today. Action to end hostilities and protect civilians is urgently required. The United States remains ready to assist in resolving the conflict.