فلوريدا تبدأ تشغيل مركز احتجاز جديد للمهاجرين في قلب إيفرجليدز وسط جدل بيئي وحقوقي

من المقرر أن تصل أول مجموعة من المهاجرين مساء الأربعاء إلى مركز احتجاز جديد يقع في أعماق إيفرجليدز بولاية فلوريدا، والذي أطلقت عليه السلطات اسم "أليجاتور ألكاتراز"، حسبما أعلن المدعي العام للولاية.

وقال المدعي العام الجمهوري لفلوريدا، جيمس أوثماير، على منصة إكس: "أليجاتور ألكاتراز سيبدأ الليلة باستقبال مئات المهاجرين غير الشرعيين من ذوي السوابق الجنائية. المحطة التالية: العودة من حيث أتوا".

ولم يتضح على الفور التوقيت الدقيق لوصول المحتجزين أو من أين جاؤوا، لكن المسؤولين أكدوا أنهم يتم نقلهم إلى المنشأة عبر حافلات.

ويقع المركز في مطار يُستخدم لأغراض التدريب، وسيتسع عند تشغيله بالكامل لنحو 3 آلاف محتجز، بحسب ما أعلن حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس. وتم بناء المنشأة في غضون ثمانية أيام على مساحة تمتد لأكثر من 16 كيلومترا في قلب إيفرجليدز، وتضم أكثر من 200 كاميرا مراقبة، وأكثر من 8500 متر من الأسلاك الشائكة، و400 عنصر أمن.

وسيتم نقل المهاجرين الذين يتم اعتقالهم من قبل سلطات إنفاذ القانون في فلوريدا بموجب برنامج 287 (جي) التابع للحكومة الاتحادية إلى هذا المركز، وفقا لمسؤول في إدارة ترامب. ويُدار هذا البرنامج من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، ويمنح الشرطة المحلية صلاحية استجواب المهاجرين المحتجزين لديهم واحتجازهم تمهيدا لترحيلهم.