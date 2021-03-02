 النمسا تعتزم إنتاج لقاح ضد تحورات فيروس كورونا بالتعاون مع إسرائيل والدنمارك - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 مارس 2021 2:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟

النتـائـج تصويت

النمسا تعتزم إنتاج لقاح ضد تحورات فيروس كورونا بالتعاون مع إسرائيل والدنمارك

(د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 2:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 2:01 م

أعلن المستشار النمساوي زباستينان كورتس، اليوم الثلاثاء، أن النمسا لم تعد تريد الاعتماد بصورة كاملة على الاتحاد الأوروبي للحصول على لقاحات فيروس كورونا، وسوف تعمل على تطوير لقاح ضد السلالات المستقبلية مع الدنمارك وإسرائيل.

وقال كورتس قبل زيارته لإسرائيل، إن وكالة الأدوية الأوروبية كانت بطيئة في المواقفة على لقاحات فيروس كورونا، كما أن هناك مشاكل بشأن إمدادات اللقاحات وتوصيلها.

وكتب كورتس في تغريدة: "أنا سعيد أن أورزولا فون دير لاين أخذت زمام المبادرة مبكرا للغاية لتوفير اللقاحات في الاتحاد الأوروبي، ولكن علينا بالفعل الاستعداد لتحورات كوفيد-19 المستقبلية الخطيرة".

لذلك، سوف تتعاون النمسا مع الدنمارك وإسرائيل خلال الأعوام المقبلة لبحث وإنتاح لقاحات ضد التحورات المحتملة المستقبلية للفيروس.

ووفقا لكورتس، يقدر الخبراء أن 6 مليون نمساوي سوف يتم تلقيحهم سنويا.

وقال كورتس؛ "الجائحة ستبقى معنا لفترة طويلة بتحورات مختلفة".

وقال ريني جالو دانيال، رئيس رابطة الشركات المصنعة للقاحات في النمسا لشبكة او ار اف إن إنتاج لقاح محلي أمر مهم.

وأضاف أنه على الرغم من أن بناء أو تجديد وحدة إنتاج لهذا الغرض قد تستغرق شهورا أو أعواما، فإنه من المنطقي التفكير إلى حد كبير في المستقبل خاصة بشأن الأوبئة المستقبلية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك