النمسا تعتزم إنتاج لقاح ضد تحورات فيروس كورونا بالتعاون مع إسرائيل والدنمارك

أعلن المستشار النمساوي زباستينان كورتس، اليوم الثلاثاء، أن النمسا لم تعد تريد الاعتماد بصورة كاملة على الاتحاد الأوروبي للحصول على لقاحات فيروس كورونا، وسوف تعمل على تطوير لقاح ضد السلالات المستقبلية مع الدنمارك وإسرائيل.

وقال كورتس قبل زيارته لإسرائيل، إن وكالة الأدوية الأوروبية كانت بطيئة في المواقفة على لقاحات فيروس كورونا، كما أن هناك مشاكل بشأن إمدادات اللقاحات وتوصيلها.

وكتب كورتس في تغريدة: "أنا سعيد أن أورزولا فون دير لاين أخذت زمام المبادرة مبكرا للغاية لتوفير اللقاحات في الاتحاد الأوروبي، ولكن علينا بالفعل الاستعداد لتحورات كوفيد-19 المستقبلية الخطيرة".

لذلك، سوف تتعاون النمسا مع الدنمارك وإسرائيل خلال الأعوام المقبلة لبحث وإنتاح لقاحات ضد التحورات المحتملة المستقبلية للفيروس.

ووفقا لكورتس، يقدر الخبراء أن 6 مليون نمساوي سوف يتم تلقيحهم سنويا.

وقال كورتس؛ "الجائحة ستبقى معنا لفترة طويلة بتحورات مختلفة".

وقال ريني جالو دانيال، رئيس رابطة الشركات المصنعة للقاحات في النمسا لشبكة او ار اف إن إنتاج لقاح محلي أمر مهم.

وأضاف أنه على الرغم من أن بناء أو تجديد وحدة إنتاج لهذا الغرض قد تستغرق شهورا أو أعواما، فإنه من المنطقي التفكير إلى حد كبير في المستقبل خاصة بشأن الأوبئة المستقبلية.