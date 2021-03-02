لبنانيون يحتجون في طرابلس على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد

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احتج لبنانيون اليوم الثلاثاء، على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية في مدينة طرابلس شمالي البلاد .

وقطع المحتجون الطرقات المؤدية الى ساحة عبد الحميد كرامي (ساحة النور) في طرابلس بالإطارات المشتعلة، كما طالبوا بـإطلاق سراح الناشطين الموقوفين خلال أحداث فبراير الماضي.

وقطع عدد من المحتجين الطريق بين طرابلس وبيروت.

وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء أمس الاثنين 9900 ليرة لبنانية، ما أدى إلى ارتفاع ‏أسعار السلع الاستهلاكية وتدنّي القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير، حيث بات الحدّ الأدنى للأجور في لبنان حوالي 70 دولارا .