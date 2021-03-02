ما يقرب من ٤ آلاف إصابة جديدة بكورونا فى ألمانيا

أفاد موقع معهد روبرت كوخ للامراض المعدية على صفحته الالكترونية اليوم الثلاثاء عن 3943 إصابة جديدة بالكورونا، فيما تم الابلاغ عن 358 حالة وفاة أخرى مرتبطة بعدوى كورونا خلال 24 ساعة في غضون يوم واحد.



وأضاف أنه و قبل أسبوع واحد بالضبط ، سجل 3883 إصابة جديدة و 415 حالة وفاة جديدة في غضون يوم واحد، مشيرا إلى أن معدل الإصابات انخفض انخفاضا طفيفا لمدة سبعة أيام إلى 65.4 ، حيث أن معدل قراءات أمس كان 65.8.



يشار إلى أن إجمالى عدد الوفيات كورونا المسجلة في ألمانيا منذ بداية الوباء ارتفع إلى 70463.



كما بلغ إجمالي عدد إصابات كورونا المسجلة في ألمانيا منذ بداية الوباء إلى مليونىن و451 ألف حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من كورونا طبقا للسلطات الصحية ومعهد روبرت كوخ الألمانى بنحو مليونين و ٢٦٤ ألف حالة.