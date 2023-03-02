الاتحاد الأوروبي: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي غير مقبولة وتحرض على العنف

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن "تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي دعا فيها إلى محو بلدة حوارة جنوب نابلس، غير مقبولة وتحرض على العنف العشوائي في وضع متوتر للغاية بالفعل".

وأضاف الاتحاد الأوروبي -في بيان صحفي صدر عن مكتبه بالقُدس المُحتلة- أن "تصريحات سموتريتش مُتعصبة وغير مقبولة وتسير في عكس الاتجاه المطلوب، ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من هذه التصريحات والعمل مع جميع الأطراف المعنية لنزع فتيل التوتر".

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف على الأرض، مؤكدا أنه من الضروري اتخاذ تدابير فورية لخفض التصعيد.

وكان بتسلئيل سموتريتش، قد صرح، أمس الأربعاء، بأنه "يعتقد أنه يجب محو بلدة (حوارة) من الوجود، وأن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا" في إشارة إلى الهجوم الذي شنه المستوطنون على بلدة حوارة جنوب نابلس يوم الأحد الماضي، والذي أسفر عن استشهاد الشاب سامح أقطش (37 عاما)، وإصابة عشرات المواطنين، وإحراق عشرات المنازل ومئات السيارات.