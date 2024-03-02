اتّهم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، اليوم السبت، إسرائيل بـ«القتل الجماعي للفلسطينيين»، بعد استشهاد أكثر من 115 شخصًا بنيران الاحتلال أثناء احتشادهم للحصول على مساعدات في قطاع غزة، ودعا إلى إجراء تحقيق دولي.

وقال الاتحاد في بيان نُشر اليوم السبت، إن محمد يدين بشدة هجوما شنّته قوات الاحتلال على فلسطينيين يبحثون عن مساعدات إنسانية منقذة للحياة.

وأضاف البيان: «يدعو محمد إلى تحقيق دولي لمحاسبة الجناة ويحضّ على وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار»، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال ودباباته المتمركزة في الطريق الساحلي هارون الرشيد في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، قد فتحت نيران رشاشاتها، يوم الخميس الماضي، باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة وتحديدا من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات.

وجاءت تلك المأساة بعدما حذّر مسئول في برنامج الأغذية العالمي من أن المجاعة أصبحت وشيكة في شمال غزة إذا لم يتغيّر شيء.