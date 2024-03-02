توقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يتراوح السعر التوازني لصرف الدولار ما بين 40 إلى 45 جنيهًا.



وقال خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، إن سعر الصرف الحقيقي الذي يعكس الاقتصاد المصري بقاعدته الاقتصادية ومصادره المتنوعة، يتراوح ما بين 35 إلى 40 جنيهًا.



وأشار إلى أن «سعر الصرف الحقيقي يصل إلى 35 جنيهًا في الأجل المتوسط ما بين عامين إلى 3»، متوقعًا أن ينخفض سعر الفائدة خلال عام 2025 إلى 9% و8%.



وشدد على أهمية منح القطاع الخاص التمويل بشكل متاح وميسر، مضيفًا: «القطاع الخاص سواء كان مصريًا أو أجنبيًا يجب أن يتمكن من النفاذ إلى السوق المحلي والخارجي».



ونوه أن القطاع الخاص الذي يقتصر على خدمة السوق المحلي فقط، سيتوقف عن العمل إذا تعرضت الدولة لأي أزمة ولم تُوفر له العملة، قائلًا إن الاتفاقيات مع الدول الإفريقية والعربية والأوروبية تخلق فرصًا وتشجع القطاع الخاص على الإنتاج بغرض التصدير للخارج.