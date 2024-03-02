شيكابالا يقود قائمة الزمالك لمواجهة سوار الغيني بالكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة سوار الغيني مساء غدًا الأحد، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره سوار مساء غدًا الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ولكن بعثة الفريق الغيني لم تصل إلى القاهرة حتى الآن.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

الدفاع : سيد عبد الله "نيمار" - حسام عبد المجيد - محمود علاء - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - محمد عاطف -زياد كمال - مهاب ياسر - ترافيس موتيابا - محمود عبد الرزاق "شيكابالا" -مصطفى شلبي .

الهجوم : يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - سيف الجزيري.