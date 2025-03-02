الموسيقار شادي مؤنس يروي كواليس مشاركته في 4 مسلسلات درامية في رمضان

تحدث الموسيقار شادي مؤنس، عن مشاركته في أربعة مسلسلات درامية في موسم رمضان هذا العام.

والمسلسلات الأربعة هي "جودر - الجزء الثاني"، و"شباب امرأة" مع الفنانة غادة عبدالرازق، و"الشرنقة" مع الفنان أحمد داود، و"فهد البطل" مع الفنان أحمد العوضي.

وقال مؤنس خلال استضافته ببرنامج "بلاتوه القاهرة" عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن اختياره للمسلسلات يأتي نتيجة التعاون المستمر مع صناع العمل، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد على بعضها منذ العام الماضي.

وأضاف أنه على الرغم من تنوع الموضوعات، إلا أنه كان حريصًا على تقديم موسيقى تصويرية تتلاءم مع كل قصة، موضحًا أنه عمل على تقديم موسيقى مختلفة تمامًا عن أعماله السابقة مثل "الفتوة" التي كانت تحمل طابعًا شرقيًا شعبيًا، بينما اعتمد في "الشر" على الموسيقى الإلكترونية الغربية.

وأعرب مؤنس، عن سعادته بالنجاح الذي حققته موسيقى مسلسل "جودر" في الجزء الأول، حيث تم تسجيل جزء منها في روسيا، وهو ما شكل تحديًا بالنسبة له في الجزء الثاني.

وأكد أن الموسيقى التصويرية في الجزء الثاني قد تم تطويرها بما يتناسب مع تطور الأحداث، خاصة وأن القصة تتضمن مواقف أكثر كثافة دراميًا، مشيرًا إلى إضافة بعض المقطوعات الموسيقية الجديدة التي تعكس ذلك.

كما تحدث مؤنس عن عمله في مسلسل "فهد البطل"، مؤكدًا أنه رغم استخدام نفس الآلات الموسيقية، مثل العود والكمان، إلا أن شكل الموسيقى مختلف بشكل جذري ليعكس الطابع الشعبي الملحمي للمسلسل.

وأشار شادي إلى أن التنوع في العمل الموسيقي أمر مهم، حيث يستمتع بتحدي دمج أنماط موسيقية متنوعة في عمل واحد، موضحًا أن لكل مسلسل هويته الخاصة التي تفرض على الموسيقى طابعًا مميزًا.