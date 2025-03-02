 البرلمان العربي: وقف إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة جريمة حرب جديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البرلمان العربي: وقف إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة جريمة حرب جديدة

ليلى محمد
نشر في: الأحد 2 مارس 2025 - 10:45 م | آخر تحديث: الأحد 2 مارس 2025 - 10:45 م

أدان البرلمان العربي، قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واعتبره جريمة حرب جديدة وجريمة ضد الإنسانية تضاف إلى سجل جرائم كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد البرلمان العربي أن هذا القرار يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وخرقا صريحا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تضمن تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في أوقات النزاعات.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، بتحمل مسئولياتهم والتحرك العاجل لإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات بشكل فوري وغير مشروط وضمان الوصول المستدام لها.

وحذر البرلمان العربي من تعريض حياة الأبرياء للخطر من خلال استخدام كيان الاحتلال سلاح التجويع ضد الشعب الفلسطيني خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك.


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