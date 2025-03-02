رئيس أركان الجيش الباكستاني يحث الشباب على التركيز على واجباتهم بدلا من الانخراط في انتقادات لا أساس لها

حث رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال سيد عاصم منير، الطلاب الباكستانيين على أن يكونوا "واعين بمسئولياتهم" والتركيز على واجباتهم بدلا من الانخراط في "انتقادات لا أساس لها"، وفقا لما ذكرته إذاعة راديو باكستان التابعة للدولة اليوم الأحد.

وكان الجيش قد اتخذ، في بيانات صدرت مؤخرا، موقفا صارما ضد الحملات الإلكترونية التي تستهدفه، حيث حذر الجنرال منير نفسه من أن وسائل التواصل الاجتماعي تُستخدم كأداة لنشر الفوضى والمعلومات المضللة التي تستهدف القوات المسلحة.

ونقلت صحيفة دون الباكستانية عن بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة للجيش الباكستاني، أمس الأول الجمعة، القول إن رئيس أركان الجيش الجنرال منير افتتح معهد العلوم الطبية التابع للمستشفي العسكري المشتركة في بهاولبور بإقليم البنجاب، حيث تبادل النقاش مع طلاب من مختلف الجامعات.

وأفادت إذاعة راديو باكستان أن الجنرال منير، خلال نقاشه مع طلاب في معهد العلوم الطبية، شدد على أهمية الوعي بالمسئولية الذاتية، قائلا إن على كل فرد منا يجب أن يركز على واجباته وعلى أدائه بدلا من الانخراط في انتقادات لا أساس لها.

وأضح بيان مكتب العلاقات العامة للجيش الباكستاني، أن رئيس أركان الجيش أكد على التزام الجيش برعاية شباب الأمة وأشاد بدوره في صياغة مستقبل باكستان.

وأضاف مكتب العلاقات العامة للجيش الباكستاني أن رئيس الأركان أكد مجددا "دعم الجيش للمبادرات التي تعمل على تمكين المواهب الشابة".