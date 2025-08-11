إعلام عبري: مقترح إسرائيلي أمريكي بإنهاء أو تمديد محدود لليونيفيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، الاثنين، إن إسرائيل والولايات المتحدة اقترحتا "إنهاء كاملا" لعمل بعثة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، أو "تمديد محدود" يشمل انسحابا منسقا مع الجيش اللبناني.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي مطلع (لم تسمه)، أن إسرائيل والولايات المتحدة أبلغت أعضاء بمجلس الأمن الدولي بمعارضتهما للتجديد التلقائي لولاية البعثة، ومطالبتهما بإعادة تقييم ضرورة استمرار وجود تلك القوة من عدمها.

ويأتي ذلك قبل مناقشة مجدولة نهاية أغسطس الجاري، بمجلس الأمن بخصوص تمديد ولاية اليونيفيل.

وأوضح المصدر أن إسرائيل والولايات المتحدة طرحتا بديلين للبعثة، أحدهما يشمل "إنهاء ولاية اليونيفيل بالكامل والانسحاب التدريجي من المنطقة".

والبديل الآخر يشمل "تمديد ولاية اليونيفيل لمدة عام واحد فقط، مع مهام محددة تشمل التفكيك المنظم لمواقعها والانسحاب المنسق مع الجيش اللبناني، ونقل المسئولية الأمنية الكاملة إلى الحكومة اللبنانية".