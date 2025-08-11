حزب شعب مصر: توجيهات الرئيس بدعم الكوادر الشبابية الإعلامية يؤكد حرص القيادة السياسية على مستقبل الإعلام

أكد أشرف المقدم رئيس حزب شعب مصر، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع قيادات الهيئات الإعلامية الوطنية تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو بناء منظومة إعلامية وطنية حديثة، تواكب التطورات المتسارعة في العالم وتلبي احتياجات الجمهورية الجديدة.

وأضاف المقدم، في بيان له، أن تركيز الرئيس السيسي على أهمية الاعتماد على الكوادر الشبابية المؤهلة في القطاع الإعلامي يعكس إيمانه العميق بقدرة الشباب على قيادة التغيير وصناعة محتوى إعلامي هادف، يرسخ القيم الوطنية، ويعزز الهوية المصرية، ويرتقي بالذوق العام، كما أن دعوته لتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية متخصصة في مفاهيم الأمن القومي والانفتاح على مختلف الآراء، تعد بمثابة خارطة طريق لصناعة جيل إعلامي واعٍ ومسؤول.

وأشاد رئيس حزب شعب مصر بتأكيد الرئيس على التزام الدولة الراسخ بحرية التعبير واحتضان كافة الآراء الوطنية داخل المنظومة الإعلامية المصرية، بما يضمن التعددية والانفتاح الفكري، مشددًا على أن هذه الرؤية تساهم في ترسيخ مبدأ الرأي والرأي الآخر وتعزيز الثقة بين الإعلام والجمهور، مثمنا حرص القيادة السياسية على دعم المؤسسات الصحفية القومية وتطوير ماسبيرو، وتوجيهاته بحل مشكلات العاملين وصرف المستحقات المالية، معتبرًا أن هذه القرارات تعكس تقدير الدولة لدور الصحفيين والإعلاميين كشركاء أساسيين في عملية التنمية.

وأكد رئيس حزب شعب مصر، أن الحزب يقف داعمًا ومساندًا لتنفيذ هذه التوجيهات، ومستعد للتعاون مع الجهات المعنية في دعم وتأهيل الكوادر الإعلامية الشابة، بما يضمن استمرار الإعلام المصري في أداء رسالته الوطنية بكفاءة واحترافية، وبما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري في الجمهورية الجديدة.