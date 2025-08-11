انطلاق العرض المسرحي حب من طرف حامد على مسرح السامر

شهد مسرح السامر بالعجوزة، مساء الأحد، انطلاق أولى ليالي العرض المسرحي "حب من طرف حامد" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن فعاليات وزارة الثقافة، وسط حضور جماهيري كبير.

حضر العرض اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب محمد عبد الحافظ، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والثقافية، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ومحمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، وإيمان حمدي، مدير عام المهرجانات، ومحمد جابر، مدير مسرح السامر، والمخرج محمد الطايع، ولفيف من المبدعين.

العرض من تأليف محمد جمال، وإخراج سهى العزبي، وتستند أحداثه إلى المسرحية الكوميدية الشهيرة "لعبة الحب والمصادفة" للكاتب الفرنسي بيير دي ماريفو، حيث تدور في إطار غنائي استعراضي يعتمد على تبادل الأدوار بين الشخصيات، مما يخلق مواقف كوميدية ومفارقات مشوقة.

وأعرب اللواء خالد اللبان، عن سعادته بالعرض، مشيدا بالمستوى الفني والأداء التمثيلي الذي عكس روح الإبداع والتعاون بين فريق العمل، مؤكدا أن الهيئة حريصة على دعم مثل هذه الأعمال بما يسهم في جذب الأجيال الجديدة إلى المسرح.

وأكدت المخرجة سهى العزبي، عضو فرقة السامر المسرحية، أن العمل قدم في وقت قياسي، وتمت الاستعانة بعدد من الشباب الموهوبين، مع تقديم معالجة جديدة تناسب روح العصر وتعكس أجواء السوشيال ميديا والأحداث الراهنة، مع الحفاظ على جوهر النص الأصلي.

من جهته، أوضح الفنان ميدو عادل أن العمل يعد من أقرب الأعمال إلى قلبه، مشيدا بأجواء الود والمحبة التي جمعت فريق العمل، مما انعكس على الأداء، مؤكدا أن الجميع قدم العرض بحماسة وحب.

أما الفنانة أميرة عبد الرحمن، التي تجسد شخصية "أميرة"، فأعربت عن سعادتها بالمشاركة في العمل، مؤكدة أنها تنسى كل إرهاق بمجرد وقوفها على خشبة المسرح، حيث يسيطر عليها حب الفن واعتزازها بالمسرح، وأن روح التعاون بين الفريق تمنحهم طاقة خاصة.

كما عبرت الفنانة نورهان علي عبد العزيز، مجسدة شخصية "نعمات"، عن سعادتها بالمشاركة في العرض، مشيرة إلى روح التعاون والمحبة بين الفريق وخاصة مع المخرجة، ومعربة عن أمنياتها بأن يحظى العمل بإعجاب الجمهور.

وأشار محمد جابر، مدير مسرح السامر ومصمم الديكور، إلى أنه بدأ التحضير بقراءة النص لتحديد الشكل الأنسب للديكور بالتنسيق مع المخرجة، ورغم ضيق الوقت حرص على تنفيذ التصميم المطلوب بدقة، مؤكدا أن نجاح العمل ثمرة تعاون جماعي.

أما رضا كامبا، مصمم الاستعراضات، فأوضح أن العمل يحمل طابعا غنائيا كوميديا ويضم مشاهد حركية واستعراضات تمنحه حيوية خاصة، متمنيا أن يترك العرض أثرا إيجابيا لدى جمهور مسرح السامر، أحد أعرق مسارح الثقافة الجماهيرية.

ومن آراء الجمهور، أشاد المهندس أحمد عبد اللاه بالعرض، واصفا إياه بالمميز الذي يعكس الواقع الحالي وما يدور على منصات السوشيال ميديا، بينما أثنت فريدة إسلام على تنوع العرض ومستواه الفني، مشيرة إلى تناسق الديكور والإضاءة مع الأجواء الدرامية.

يشارك في بطولة العرض: ميدو عادل، خالد محروس، إيهاب عز العرب، مصطفى محمود، أحمد سند، ميرال شفيق، نورهان عبد العزيز، أميرة عبد الرحمن، علي شندي، وأدهم صفوت.

ينفذ العرض تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وإنتاج فرقة السامر المسرحية بإدارة محمد النبوي، ألحان وأشعار محمد مصطفى، ديكور محمد جابر، ملابس رنا عبد المجيد، استعراضات رضا كامبا، ماكياج رانيا صابر، إضاءة أحمد أمين، مخرج منفذ محمود بغدادي، بمشاركة مساعدي الإخراج: محمود شوقي، سلمى سيد، ندى، إسلام جامبو، محمد عز العرب، وأحمد البغدادي.

ويستمر العرض على خشبة مسرح السامر لمدة أسبوعين متتاليين.