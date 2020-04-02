الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين شرق اليمن

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أعلن العميد الركن عبده مجلي، الناطق الرسمي للجيش اليمني، اليوم الخميس، تحرير مواقع جديدة من قبضة مسلحي الحوثيين بمحافظة مأرب، شرقي اليمن بإسناد من رجال القبائل وطيران التحالف العربي.

وقال مجلي حسبما أفاد موقع الجيش "سبتمبر نت"، إن المليشيا الحوثية "تكبدت خسائر كبيرة في المعدات والأرواح، فضلا عن القبض على العديد من عناصرها، واستعادة أسلحة متنوعة خلفتها المليشيا في جبال هيلان".

وأشاد مجلي بدور قوات التحالف العربي الداعم للشرعية وإسناده لكسب هذه "المعركة المهمة".

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.

وتأتي هذه المواجهات رغم الدعوات الأممية المتكررة للأطراف اليمنية بضرورة وقف إطلاق النار والتوقف لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح معظم دول العالم.

وتخضع معظم محافظة مأرب لسيطرة قوات الجيش اليمني، فيما لا يزال الحوثيون يسيطرون على بعض المناطق فيها.