 رجل يصدم بسيارته نقطة تفتيش ويتسبب فى مقتل ضابط بشرطة الكابيتول - بوابة الشروق
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رجل يصدم بسيارته نقطة تفتيش ويتسبب فى مقتل ضابط بشرطة الكابيتول

الكونجرس الامريكي
الكونجرس الامريكي
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 أبريل 2021 - 10:37 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أبريل 2021 - 10:37 م
أطلقت شرطة الكابيتول الأمريكية النار على رجل وقتلته بعد أن صدم بسيارته نقطة تفتيش أمنية خارج مبنى الكابيتول اليوم الجمعة ، مما أدى إلى مقتل ضابط وإصابة آخر ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن القائم بأعمال رئيس الشرطة يوجاناندا بيتمان.

ونقلت بلومبرج عن مسؤول بالكابيتول تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، القول إن الرجل المجهول الهوية خرج من السيارة مسلحاً
بسكين حيث أطلقت الشرطة النار عليه.  وقال بيتمان إن المشتبه به لقي حتفه بعد فترة وجيزة.

وتم نقل الضابطين إلى المستشفى وقال بيتمان "إن أحد الضابطين كانت إصابته خطيرة بالقلب ولفظ أنفاسه متأثرا بجراحه".

وقال روبرت كونتي رئيس شرطة مترو واشنطن إن الوضع  الحالي لا يوحي بوجود تهديد مستمر ...لا يبدو أن الحادث له صلة بالإرهاب  ". مضيفاً أن التحقيق لا يزال مستمرا.

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