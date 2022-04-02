علي فرج يتأهل لنهائي بطولة علام البريطانية للإسكواش

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجح علي فرج المصنف الثاني عالميًا في التأهل لنهائي بطولة علام البريطانية المفتوحة للإسكواش للرجال والسيدات، والتي تقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 28 مارس الجاري وحتى 3 إبريل المقبل.

وتأهل فرج للنهائي بعد فوزه على مواطنه مازن هشام بثلاثة اشواط مقابل شوط في مباراة استمرت لمدة 51 دقيقة.

وكانت نتيجة الاشواط كالتالي: (11-8)،(6-11)،(11-7)، (11-6).

ويواجه فرج في النهائي الفائز من مباراة نصف النهائي والتي سقام اليوم بين مواطنه مصطفى عسل والنيوزيلاندي بول كول.

ويبلغ مجموع جوائز بطولة علام البريطانية المفتوحة 360 ألف دولار أمريكي لمنافساتي الرجال والسيدات.

جدير بالذكر أن النيوزيلندي بول كول هو حامل لقب البطولة للرجال في العام الماضي بعد الفوز على علي فرج بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، بينما تحمل نور الشربيني لقب السيدات بعد الفوز على مواطنتها نوران جوهر بنتيجة 3–2.