الجيش الروسي: تدمير مروحيتين ومطارات تابعة للقوات الأوكرانية

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قواتها تمكنت من تدمير مروحيتين أوكرانيتين من طراز «مي ٢٤» في منطقة سومي.

ونقلت وسائل إعلام عن الدفاع الروسية، قولها إنّ قواتها دمرت مستودع وقود في منشأة كريمنشوج لتكرير النفط بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة.

وذكرت أنّ قواتها دمرت مطارات تابعة للقوات الأوكرانية في بولتافا ودنيبروبيتروفسك.

وأوضحت أن القوات (الانفصالية) في دونيتسك تتقدم في محور نوفوباخموتوفكا وتخوض معارك ضد قوات الإنزال الأوكرانية.

في سياق متصل، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشونك، إنّه من المقرر فتح 7 ممرات إنسانية لإجلاء السكان من مناطق محاصرة، اليوم السبت.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤولة الأوكرانية القول إنّ هذه الممرات تشمل واحدًا لإجلاء السكان بوسائل نقل خاصة من مدينة ماريوبول، وبالحافلات لسكان ماريوبول المغادرين مدينة برديانسك.