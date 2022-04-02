رسالة سرية من محمد صلاح إلى برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن معسكر المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بعث برسالة سرية إلى إدارة برشلونة، بعد وصول مفاوضات تجديد عقده مع إدارة "الريدز" إلى طريق مسدود.

وتوقفت مفاوضات تجديد عقد صلاح مع ليفربول، منذ فترة بسبب إصرار اللاعب على مطالبه المالية والتي ترفضها إدارة "الريدز" كونها لا تريد تجاوز سقف الرواتب في غرفة ملابس النادي.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن برشلونة يسعى لاستقدام محمد صلاح إلى ملعب "كامب نو"، لتدعيم صفوفه بخيارات قوية للعودة إلى سكة المنافسة، بعد فترة صعبة شهدت رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي صيف 2021 مجانا صوب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة "سبورت"، أن معسكر صلاح بعث برسالة سرية إلى إدارة برشلونة مفادها بأن اللاعب سيقوم بكل ما في وسعه للانتقال لصفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلى الرغم من علم برشلونة بصعوبة المفاوضات مع ليفربول لاستقدام لاعب بقيمة صلاح، والذي سينتهي عقده في صيف 2023، ولكن إدارة النادي الكتالوني تخشى من طلبات "الريدز" المالية والتي قد تعيق إكمال الصفقة، خاصة وأن النادي الإسباني لا يزال يعاني من تبعات أزمته المالية التي تسببت في رحيل ميسي.