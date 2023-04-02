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اتحاد الكرة يهنئ الأهلي بعد التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

كريم صلاح
نشر في: الأحد 2 أبريل 2023 - 1:42 ص | آخر تحديث: الأحد 2 أبريل 2023 - 1:42 ص

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، التهنئة إلى النادي الأهلي وجماهيره، بعد التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال، عقب فوزه على نظيره الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على «فيسبوك»: «يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام، بخالص التهاني للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره بمناسبة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا».


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