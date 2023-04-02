إعادة افتتاح ممر تجاري بين باكستان والصين بعد إغلاقه 3 سنوات بسبب كورونا

تم افتتاح "ممر خونجراب" وهو طريق تجاري رئيسي بين باكستان والصين، بعد إغلاقه لمدة حوالي ثلاث سنوات، في أعقاب جائحة كوفيد-19.

وكان الممر، الذي يربط بين إقليم جيلجيت-بالتستان الباكستاني ومنطقة "شينجيانج" الصينية، التي تتمتع بالحكم الذاتي، قد تم إغلاقه، في عام 2020، بعد تفشي كوفيد-19، طبقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتيد برس" الباكستانية "إيه.بي.بي" اليوم الأحد.

وذكرت مصادر رسمية، أن السلطات الصينية شاركت خطابا، مع مسئولين باكستانيين، فيما يتعلق بإعادة افتتاح الممر للتجارة.

وصدرت تعليمات لسلطات الميناء في الجانب الصيني من ممر "خونجراب" باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية، فيما يتعلق بكوفيد-19، قبل بدء وصول بضائع من باكستان.

وبالمثل، صدرت تعليمات أيضا لسلطات الحدود الباكستانية باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية، فيما يتعلق بكوفيد-19، لضمان احتواء المرض.