وزيرا خارجية السعودية وإيران يناقشان الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفياً، اليوم الأحد، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي بين الرياض وطهران وبكين، والذي سيؤدي إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، أن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، تلقى اتصالاً هاتفيًا، اليوم الأحد، من أمير عبداللهيان.

وجرى خلال الاتصال، بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي الأخير، بحسب "واس".

وكان أمير عبد اللهيان، قد أعلن أمس السبت، أنه خلال الـ48 ساعة القادمة سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره السعودي، لتحديد موعد اللقاء بينهما.

وكانت الرياض وطهران قد أعلنتا في 10 مارس، الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين.

وجاء التوصل لهذا الاتفاق عقب مباحثات جرت في الصين مع الرئيس شي جين بينج، حيث أن المباحثات جاءت رغبة من طهران والرياض في حل الخلافات دبلوماسيا بالحوار.