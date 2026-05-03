تصاعد حركة المقاتلات الأمريكية نحو الشرق الأوسط وسط التوتر مع إيران

شهدت حركة الطائرات العسكرية الأمريكية نحو منطقة الشرق الأوسط، كثافة لافتة في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وأظهر تحليل أجراه مراسل الأناضول عبر تطبيق تتبع الرحلات الجوية "Flightradar24" وجود زيادة غير اعتيادية في عدد الطائرات التابعة للجيش الأمريكي التي انتقلت من أوروبا إلى دول الشرق الأوسط في 2 مايو الجاري.

وكانت غالبية الطائرات المُرسلة إلى المنطقة من طراز "C-17A غلوب ماستر III"، وهي طائرات نقل عسكرية قادرة على حمل حوالي 77 طناً من البضائع ونحو 100 جندي.

من جهة أخرى، رُصدت أيضاً في الأجواء الأوروبية والشرق أوسطية طائرات "Lockheed C-5M Super Galaxy"، وهي أكبر طائرات النقل التابعة للقوات الجوية الأمريكية والقادرة على حمل نحو 127 طناً من الشحنات، بالإضافة إلى طائرات "Boeing KC-46 Pegasus" التي تُستخدم للتزويد بالوقود جواً والنقل العسكري الاستراتيجي.

كما رُصدت ما لا يقل عن 12 طائرة نقل متجهة نحو منطقة الشرق الأوسط، أقلعت معظمها من ألمانيا.

وتضمنت الطائرات المتجهة إلى الشرق الأوسط أيضاً، طائرات التزويد بالوقود جواً من طراز "Boeing KC-135R Stratotanker"، حيث رُصد ما لا يقل عن 4 طائرات تزويد بالوقود تتحرك في أجواء إسرائيل ومحيطها.

وكذلك شوهدت طائرة استطلاع تابعة للاستخبارات الإلكترونية الأمريكية من طراز "بوينج RC-135W Rivet Joint" تحلق في سماء البحرين.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل المنصرم، هدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الصراع.

وفي 11 أبريل، استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.