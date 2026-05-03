  إخماد حريق في ميناء بريمورسك بروسيا

قالت روسيا إن أوكرانيا هاجمت ميناء بريمورسك في بحر البلطيق، الذي يعد مركزا رئيسيا لتصدير النفط، مما تسبب في اندلاع حريق، قالت السلطات المحلية إنه تم إخماده سريعا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الكسندر دروزدينكو حاكم منطقة لينينجراد قال اليوم الأحد في منشور على منصة تليجرام إن الدفاع الجوي أسقط أكثر من 60 طائرة مسيرة أوكرانية في المنطقة، حيث كانت الميناء الهدف الرئيسي.

وأضاف أنه تم إزالة تداعيات الحريق، بدون توضيح حجم الضرر.

وتكثف أوكرانيا من هجماتها الجوية على البنية التحتية الروسية لتقليص إيرادات الكرملين في ظل ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في إيران.