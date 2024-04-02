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طرح الصور الأولى من فيلم شقو لعمرو يوسف


نشر في: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 1:06 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 1:06 ص

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "شقو" للفنان عمرو يوسف الصور الأولى من العمل، والتي جمعته مع الأبطال ومع مخرج العمل كريم السبكي.

ووصل الفيلم الآن إلى المرحلة النهائية تمهيدا لعرضه في سباق عيد الفطر المبارك.

وكان الإعلان التشويقي للعمل قد حقق مشاهدات تجاوزت الـ 10 ملايين مشاهدة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة منذ طرحه.

وتضمن البرومو أبرز مشاهد الأكشن التي يقدمها بطله عمرو يوسف، ومعه الفنان محمد ممدوح، وظهرت الفنانة دينا الشربيني في مشاهد رومانسية تعكس العلاقة التي تربطها بشقو في أحداث الفيلم.

وظهرت أمينة خليل في دور راقصة وهي المرة الأولى التي تقدم فيها هذا الدور، وظهرت الفنانة يسرا بـ"لوك" مختلف تماما عما اعتاده منها الجمهور وبصحبتها ثعابين، كما ظهر بالبرومو الفنان أحمد فهمي ضيف شرف الفيلم وهو المفاجئة التي يقدمها الفيلم للجماهير.

الفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي، وينتجه أحمد السبكي وسيتم طرحه في مصر في العيد والدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.

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