أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على سؤاله عن جواز قراءة القرآن الكريم من الهاتف المحمل دون وضوء.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «اسأل المفتي» الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق، وعرضته قتاة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، إن المصحف الموجود على الهواتف المحمولة ليس مصحفا بالمعنى الذي يتطلب الطهارة في حمله، أو شرط الوضوء.

وأضاف أن هذا المصحف مودع في ذاكرة إلكترونية، وبالتالي هو أشبه ما يكون بالذاكرة العقلية أو البشرية.

وتابع: «الإنسان الذي يحفظ القرآن الكريم كاملا أو بعضه فهو يحمل القرآن الكريم في ذاكرته، فهل يُمنع من دخول الحمام لأجل أن ذاكرته تحمل القرآن الكريم.. بالطبع لا يمنع».

وأشار إلى أن الذاكرة لا يُطلق على ما فيها من قرآن كريم أنها تشبه المصحف المعتاد الذي يحمله الناس.



