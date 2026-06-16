معبر رفح البري يشهد دخول أفواج شاحنات المساعدات لدعم قطاع غزة

أدخلت الجهات المختصة عند معبر رفح البري، اليوم الثلاثاء، شاحنات المساعدات نحو معبر كرم أبو سالم؛ وذلك ضمن تعزيز لجهود الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما استقبل معبر رفح البري دفعة جديدة من المغادرين إلى الأراضي المصرية، فيما تم الاستعداد لاستقبال دفعة من المصابين والمرضى ومرافقيهم قادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، وبلغ عددهم 97 فردا منهم 35 مريضا و62 مرافقا.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح لـ"الشروق"، أنه تم إدخال دفعات الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية والخيام والمواد البترولية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وكشف المصدر أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو حتى أمس الاثنين بلغت 32500 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 693 ألف طن، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 2220 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 617 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28584 طنا من الغاز، و60345 طنا من السولار، و1266 طنا من البنزين، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس.