بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل "جودر" بدخول تودد محظية شهريار إلى مجلس شهرزاد "ياسمين رئيس"، والتي ظهرت عليها الغيرة وطردتها من مجلسها، وحاول شهريار إرضائها حتى تكمل له الحدوتة، والتي بدأتها بأن جودر "ياسر جلال"، أصبح بطلًا في مدينة النحاس بعدما قتل الساحرة شواهي "نور"، وحرر المدينة وملكها نيماس من سحر شواهي.

ولاحظ جودر شعرات بيضاء في شعره ولحيته، واكتشف أنه غائب عن مدينته 10 سنوات وليست 10 أيام كمان كان يظن، لان اليوم في مدينة النحاس وهي مسحورة بسنة.

وفي مشهد آخر نجد والدة جودر ضريرة تتسول في السوق، وتأتي إليها شروق "جيهان الشماشرجي" حبيبة جودر، وتسأل عليها وتشتكي لها من مضايقة كبير البلطجية لها ورغبته في الزواج منها، ولكنها ترفض ذلك وتنتظر جودر، وانها لم تفقد الأمل بعد في رجوعه.

ونرى سالم "وليد فواز" وسليم "ياسر الطوبجي"، إخوة جودر، أصبحوا يعملون عند المعلم جزرة "محمد الدمراوي"، بعدما خسروا كل أموالهم.

وتغلق الحلقة على عودة جودر وهو في هيئة فارس ويكتشف ما حدث لأمه "وفاء عامر".

تدور أحداث مسلسل "جودر" في إطار من الخيال والفانتازيا، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكاية جودر ابن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة. والمسلسل من بطولة، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر وعبد العزيز مخيون ومحمد الدمراوي، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.