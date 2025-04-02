19 شهيدا في قصف الاحتلال عيادة للأونروا

استشهد ما لا يقل عن 19 فلسطينيا بينهم 9 أطفال، وجرح آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عيادة تتابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، شمال قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على عيادة للأونروا تؤوي نازحين بمخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 19 فلسطينيا، بينهم 9 أطفال، وجرح العشرات، واندلاع حريق في المبنى، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأظهرت مقاطع فيديو من العيادة، جثامين الشهداء مقطعة ومتفحمة، ووجد المواطنون صعوبة في التعرف على هوياتهم، فيما أحدث القصف دمارا كبيرا في المبنى، وتصاعدت ألسنة النيران منه.

كما استشهد فلسطينيان وجرح آخرون، بقصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة ضرغام في مخيم البريج وسط القطاع، فيما قصفت المدفعية أراض زراعية في بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوبا.

واستشهد فلسطينيان، أحدهما إثر إطلاق طائرة بدون طيار إسرائيلية النار عليه في منطقة مصبح، وآخر في خربة العدس شمال رفح جنوب القطاع.

وتمكنت الطواقم الطبية والدفاع المدني في محافظة خان يونس من انتشال جثامين 12 شهيدا، بينهم أطفال ونساء من أسفل ركام منزل عائلة عبد الباري الذي استهدفه الاحتلال، كما وطال القصف منازل أخرى لعائلتي القاعود وأبو طالب، في محيط كراج رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن عدد الشهداء ارتفع إلى 41 إثر غارات الاحتلال على أنحاء متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء.



