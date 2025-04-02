الاتحاد الأوروبي يعد خططا لحماية الاقتصاد من تداعيات رسوم ترامب

قالت مصادر مطلعة إن الاتحاد الأوروبي يجهز مجموعة إجراءات طارئة محتملة لدعم القطاعات الاقتصادية التي قد تتضرر بشدة من الرسوم الجمركية الشاملة التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانها اليوم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد تعمل على وضع مقترحات دعم اقتصادي قصيرة الأجل إلى جانب خطط طويلة المدى للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية وتحسين تنافسية اقتصاد الاتحاد في القطاعات الرئيسية أيضا لتحسين أداء الاتحاد كسوق موحدة.

من المقرر أن يعلن ترامب في وقت لاحق من اليوم خطته لفرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية من مختلف دول العالم وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل.

ويقول ترامب إنه يعتبر الضرائب التي تفرضها الدول بما في ذلك الاتحاد الأوروبي على السلع المتداولة في أسواقها مثل ضريبة القيمة وضريبة الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية تتطلب فرض الولايات المتحدة لرسوم مماثلة على منتجات هذه الدول.

وقالت المصادر إن أي إجراءات دعم محتملة ستتوقف على ما ستعلنه الولايات المتحدة اليوم.

من ناحيتها حذرت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني من حرب تجارية ، قبل إعلان متوقع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة شاملة تستهدف شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وقالت ميلوني اليوم "يجب أن نبذل ما بوسعنا لمنع حرب تجارية لن تفيد لا أمريكا ولا أوروبا" غير أنها أضافت أن الأوروبيين "يجب أن يكونوا مستعدين للدفاع عن أنفسهم إذا لزم الأمر".

وأعربت ميلوني عن قلقها بشكل خاص بشأن الرسوم الجمركية المحتملة على المنتجات الزراعية الإيطالية.

وينظر إلى رئيسة الوزراء اليمينية على إنها واحدة من أهمّ الشخصيات المؤثرة في الحكومة الأمريكية بين الزعماء الأوروبيين. وأشاد بها ترامب في العديد من المناسبات، وزارته ميلوني أيضا مرتين في الأشهر الأخيرة.

ووصف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الرسوم الجمركية التي يخطط لها ترامب بأنها "خطأ خطير" وحث على استجابة أوروبية موحدة هادئة وحاسمة".