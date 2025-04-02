نتنياهو يعين نائب رونين بار قائما بأعمال رئيس الشاباك

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه بينما يواصل إجراء مقابلات مع المرشحين لمنصب رئيس جهاز الشاباك سيكلف "س"، الذي يشغل منصب نائب رئيس جهاز الشاباك منذ ثلاثة أشهر، بدور القائم بأعمال رئيس الجهاز اعتبارا من الأسبوع المقبل حتى يتم تعيينه بشكل دائم.

وبحسب الجدول الزمني الذي حددته الحكومة لانتهاء ولاية رونين بار حتى العاشر من أبريل، فلن تتمكن لجنة جرونيس من تعيين رئيس دائم للشاباك في الموعد المحدد، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ولذلك، يعتزم رئيس الوزراء تكليف نائب رئيس جهاز الشاباك بالإنابة، س، بمهام رئيس جهاز الشاباك بالإنابة حتى يتم تعيين رئيس دائم للجهاز.

وأمس الثلاثاء، أعلن نتنياهو العدول عن قراره تسمية قائد البحرية الأسبق نائب الأميرال إيلي شارفيت رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن "رئيس الوزراء شكر نائب الأميرال شارفيت على استجابته لنداء الواجب لكنه أبلغه أنه بعد المزيد من التفكير ينوي النظر في مرشحين آخرين".

ويوم الإثنين، قال نتنياهو، ، إنه لم يتم اطلاعه على كافة التفاصيل المرتبطة بإيلي شارفيت الذي عينه رئيسا لجهاز الأمن العام "الشاباك".

وأضاف: "من بين هذه التفاصيل مشاركة شارفيت في مظاهرات مناهضة لخطة التعديلات القضائية".

يأتي هذا بعد موجة انتقادات من حكومة نتنياهو على اختيار شارفيت.