تحسن الظروف الجوية في مقاطعة توسكانا في إيطاليا بعد حريق هائل

ذكرت السلطات الإيطالية اليوم السبت أن معظم الأشخاص، الذين تم إجلاؤهم من مقاطعة توسكانا في إيطاليا والذين يبلغ عددهم 3500 شخص، في أعقاب حريق هائل ضخم تمكنوا من قضاء الليل في منازلهم، بعد تحسن الظروف.

وقالت خدمات الإطفاء، إنها تحرز تقدما جيدا في إخماد الحريق في جبل مونتي فايتا، الذي يبلغ ارتفاعه 830 مترا بين مدينتي بيسا ولوكا.

وتردد أن حوالي 7 كيلومترات مربعة من الغابات دمرت بسبب الحريق.

وتم نشر طائرات ومروحيات لمكافحة الحرائق إلى جانب عشرات من رجال الإطفاء.

ويعتقد أن الحريق اندلع عن طريق الخطأ بعد حرق مزارع أغصان أشجار الزيتون.

كان حريق غابات كبير قد اندلع في يوليو الماضي بالقرب من موقع تخييم على الساحل الغربي الإيطالي في مقاطعة توسكانا ، مما أدى إلى إجلاء 600 شخص .