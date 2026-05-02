استقالة حاكم مكسيكي مؤقتا بعد اتهام أمريكا له بجرائم تتعلق بالمخدرات

استقال الحاكم المكسيكي الذي تتهمه الولايات المتحدة بارتكاب جرائم مزعومة تتعلق بالمخدرات بشكل مؤقت، بينما يتم إجراء تحقيقات.

وقال روبين روشا مويا، حاكم ولاية سينالوا، في رسالة مصورة، تم نشرها الليلة الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه طلب من الكونجرس المحلي لولايته إجازة، بينما تدرس السلطات المكسيكية الاتهامات، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقال: "أبلغ سكان سينالوا أنني قدمت للكونجرس المحلي طلب إجازة . أقوم بذلك بسبب قناعة راسخة بالمبادئ".

وكان مكتب المدعي العام المكسيكي قد قال في بيان في وقت سابق إنه طلب من وزارة الخارجية جميع وثائق التسليم والمعلومات المقدمة من قبل السلطات الأمريكية، المتعلقة بروشا مويا وتسعة مسؤولين آخرين، وجهت وزارة العدل اتهامات إليهم.

وكان ممثل الادعاء في نيويورك قد قال يوم الأربعاء الماضي إنه تم اتهام عشرة مسؤولين مكسيكيين سابقين وحاليين غيابيا بتهريب المخدرات بالإضافة إلى تهم تتعلق بالأسلحة في الولايات المتحدة.

واتهم ممثلو الادعاء الأمريكيون في المنطقة الجنوبية من نيويورك مسئولين، ومن بينهم روبين روشا مويا حاكم ولاية سينالوا، بالتعاون مع عصابة سينالوا لتوزيع " كميات ضخمة من المخدرات إلى الولايات المتحدة".

وتٌصنف العصابة، إحدى أكثر عصابات المخدرات قوة في العالم، على أنها منظمة إرهابية في أمريكا.

ونفى روشا مويا التهم "بشكل قاطع" في منشور عبر منصة " اكس" قائلا إنها تفتقر "لأي حقيقة أو أساس، وهذا سيتم إظهاره بقوة في الوقت المناسب".