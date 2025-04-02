العثور على رفات بشرية في مصنع إعادة تدوير بالمملكة المتحدة

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قالت الشرطة البريطانية إنه جرى العثور على عظام بشرية في مصنع لإعادة التدوير بريطانيا.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) بأنه تم العثور على الرفات البشرية في بلدة هارتلبول الساحلية بشمال البلاد يوم الأحد، في المنشأة التي تديرها شركة بيفا للمخلفات.

وأثبتت الاختبارات ما تم اكتشافه عظام بشرية، مما دفع الشرطة المحلية لفتح تحقيق.

وقال كبير المحققين كريس برينجل "التحقيق في مراحله الأولى وهو معقد للغاية وحساس بسبب الملابسات التي جرى العثور فيها على الرفات".

وأضاف "أعلم أنه سيكون هناك أسر فقدت أحباءها وهم قلقون بشأن الرفات، وأؤكد لكم أنه في حال معرفة أي معلومات ذات صلة سوف نتواصل معهم".

وجرى غلق مصنع إعادة التدوير منذ اكتشاف الرفات.