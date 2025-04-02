عرض سجن النسا كامل العدد على مسرح السلام في أولى ليالي عرضه

حقق العرض المسرحي "سجن النسا" نجاحًا جماهيريًا في أولى ليالي عرضه مساء أمس الثلاثاء، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث رفع مسرح السلام لافتة "كامل العدد".

العرض من إنتاج فرقة المسرح الحديث بقيادة الفنان محسن منصور، التابعة للبيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج هشام عطوة.

يأتي العرض ضمن فعاليات وزارة الثقافة بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 2025، وفي إطار خطة قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

"سجن النسا"، رائعة الكاتبة فتحية العسال، يضم في بطولته هايدي عبد الخالق، هنادي عبد الخالق، شريهان الشاذلي، نشوى حسن، آية أبو زيد، راندا جمال، صافي فهمي، ليلى مجدي، دعاء الزيدي، ليلى مراد، جنى عطوة، إيريني مجدي، ولاء الجندي، مع تمثيل وغناء هبة سليمان.

كما يشارك في العمل أشعار أحمد الشريف، ألحان محمد عزت، أزياء سارة شكري، ديكور محمود صلاح، إضاءة محمود الحسيني، استعراضات محمد بيلا، وإخراج يوسف مراد منير.