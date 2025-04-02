ضبط 300 كجم لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في كفرالشيخ

محافظ كفر الشيخ يشدد على تكثيف الحملات على الأسواق

وجه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، لضمان جودة وسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، نفذت مديرية الطب البيطري، بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية، حملة تفتيشية استهدفت محلات بيع اللحوم والأسماك، والسوبر ماركت، والثلاجات بمختلف مراكز المحافظة، تحت إشراف الدكتور فتحي عبدالعال، وكيل وزارة الطب البيطري، والمحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 240 كجم من الأسماك المملحة، و25 كجم من أسماك الرنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و22 كجم من الدواجن ومصنعات اللحوم بدون بيانات، و17 كجم من اللحوم المفرومة والكبدة المجمدة مجهولة المصدر، و5 كجم من اللحوم المفرومة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 10 محاضر بالمخالفات، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق، والتصدي لأية تجاوزات تؤثر على صحة المواطنين، كما شدد على ضرورة الإبلاغ عن المخالفات التموينية عبر الخط الساخن 114، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لضمان سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين.