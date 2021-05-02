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بلغاريا في طريقها لانتخابات جديدة بسبب الفشل في تشكيل ائتلاف

رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف
رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف
د ب أ
نشر في: الأحد 2 مايو 2021 - 7:42 م | آخر تحديث: الأحد 2 مايو 2021 - 7:42 م

يبدو من المرجح بشكل متزايد أن تجري بلغاريا انتخابات جديدة بعد أن فشل حزب ثالث في تشكيل حكومة، بعد شهر من إجراء الانتخابات البرلمانية.

وبعد ثلاث محاولات فاشلة لتشكيل الحكومة، يطالب الدستور الرئيس بالدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة.

وذكرت وسائل إعلام بلغارية اليوم الأحد، أن الانتخابات الجديدة قد تجرى في يوليو.

وقال الحزب الاشتراكي أمس السبت إنه سيعيد تفويضه الحكومي الأسبوع المقبل بسبب نقص الدعم. ومن المقرر أن يتسلم التفويض يوم الأربعاء.

وتأتي خطوة الحزب في أعقاب محاولتين سابقتين لتشكيل حكومة جديدة، بعد الانتخابات التي أجريت في بداية أبريل.

وانتقدت الزعيمة الاشتراكية كورنيليا نينوفا الوضع قائلة إن كل يوم يضيع في المفاوضات يعني بقاء رئيس الوزراء المؤقت بويكو بوريسوف في السلطة.

وفشل حزب بوريسوف الشعبوي المحافظ "جيرب" الذي حصل على 26 % من الأصوات و75 مقعدا، في تشكيل حكومة موالية لأوروبا بسبب نقص الدعم.

ويتهم خصوم بوريسوف حكومته بالفساد.

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