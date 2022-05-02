رئيسة الوزراء الدنماركية تجري تعديلا وزاريا محدودا بعد استقالة وزير العدل

أجرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، بإجراء تغييرات في حكومتها شملت ثلاث وزارات، بعد أن استقال وزير العدل في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين.

وتم تعيين ماتياس تسفاي "41 عاما" وزيرا جديدا للعدل، بعد أن ترك منصب وزير الاندماج لكاري ديبفاد بيك "37 عاما" أما بيك، الذي ترك منصب وزير الداخلية والإسكان، فسيتم استبداله بكريستيان رابجيرج مادسن "36 عاما".

وجاء التعديل الوزاري بسبب إعلان وزير العدل السابق نيك هايكيروب استقالته في وقت متأخر من مساء أمس، حيث قال فيه إنه سيترك الحكومة ليكون الرئيس التنفيذي لجمعية الجعة الدنماركية.

ويذكر أن هايكيروب "54 عاما" لديه خبرة لحوالي سبعة أعوام في مجلس الوزراء، وقد تعرض لانتقادات مؤخرا بسبب دوره في التعامل مع فضيحة تجسس يتهم فيها وزير سابق ورئيس مخابرات سابق بالتجسس، على خلفية تسريب معلومات سرية.