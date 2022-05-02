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طوكيو تسجل 2403 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 2 مايو 2022 - 12:17 م | آخر تحديث: الإثنين 2 مايو 2022 - 12:17 م

سجلت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الاثنين، 2403 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض بواقع 758 حالة مقارنة بيوم أمس الأحد، وبانخفاض بواقع 738 حالة مقارنة بيوم الاثنين الماضي.

وذكرت صحيفة "جابان توداي"، اليوم، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة، ويتلقون العلاج في المستشفيات في طوكيو بلغ 10 مرضى، بارتفاع بواقع حالة مقارنة بأمس الأحد، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة.

وحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في اليابان، 7 ملايين و898 ألفا و133 حالة، وعدد حالات الوفاة 29 ألفا و601 حالة.


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