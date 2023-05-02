 الأمم المتحدة تعين منسقة أممية جديدة للشؤون الإنسانية في السودان - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة تعين منسقة أممية جديدة للشؤون الإنسانية في السودان

منال الوراقي
نشر في: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 7:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 7:39 م
عين الأمين العام للأمم المتحدة الكاميرونية كلمنتين نكويتا سلامي لتكون نائبة لممثله الخاص في السودان.

وستصبح نكويتا أيضا منسقة مقيمة للأمم المتحدة ومنسقة للشؤون الإنسانية في السودان خلفا للسنغالية كاردياتا لو نديا، التي أعرب الأمين العام عن امتنانه لتفانيها في العمل.

تتمتع نكويتا سلامي بخبرة تمتد ثلاثين عاما في مجال الشؤون الإنسانية والحماية، غالبيتها في الميدان.

وخلال السنوات الثلاث الماضية عملت مديرة للمكتب الإقليمي لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي ومنطقة البحيرات العظمى بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

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