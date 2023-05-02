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بايدن: يجب أن نقف ضد كراهية المسلمين

الشروق
نشر في: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 7:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 7:45 م
نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الثلاثاء صورا من احتفال البيت الأبيض بعيد الفطر المبارك.

وأرفق بايدن تعليقا مع الصور، قال فيه: "كان من الرائع استضافة حفل بمناسبة عيد الفطر في البيت الأبيض، معربا عن أمنيته للحضور من المسلمين بأن يكونوا قد قضوا رمضان مبارك وعيد سعيد.

وتابع في تغريدته: "أتوجه بالشكر إلى روحكم المجتمعية، وإسهاماتكم لأمتنا، والتزامكم تجاه القيم المشتركة التي تجعل أمريكا عظيمة".



وقال بايدن في تغريدة لاحقة إن "الثقافة الإسلامية نُسجت في الثقافة الأمريكية منذ البداية. ويجب علينا دائما الوقوف في وجه كراهية المسلمين. والدفاع عن حقوق وكرامة جميع الناس"، معتبرا أن ذلك مسألة ضرورية لأمة تأسست على فكرة الحرية والعدالة للجميع.



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