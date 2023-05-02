قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن أولى جلسات الحوار الوطني تنطلق غدًا الأربعاء، معقبًا: «ساعات قليلة تفصلنا عن الجلسة الافتتاحية للحدث المصري الأهم، والمسار الواضح للجمهورية الجديدة».

وأضاف خلال تقديمة حلقة اليوم من برنامج «كلام في السياسة» على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أنه على مدار الحلقتين الماضيتين من البرنامج، ناقش المحور السياسي والمحور الاجتماعي، لافتًا إلى مناقشة المحور الاقتصادي اليوم.

ورحب الطاهري بضيوف الحلقة، الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والأستاذ سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة، والنائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ومقرر مساعد لجنة الصناعة.

وفي الثانية من ظهر الأربعاء، تنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني في أرض المعارض بمدينة نصر، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.