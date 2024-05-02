 صواريخ روسية تدمر موقع منصات صواريخ أمريكية في شرق أوكرانيا - بوابة الشروق
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صواريخ روسية تدمر موقع منصات صواريخ أمريكية في شرق أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 2 مايو 2024 - 3:37 ص | آخر تحديث: الخميس 2 مايو 2024 - 3:37 ص

أفادت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية مساء الأربعاء بأن صواريخ إسكندر الروسية دمرت موقع منصات صواريخ أمريكية في اتجاه مدينة كوبيانسك بشرق أوكرانيا.

وفي السياق نفسه، ذكر موقع قناة "آر تي" الروسية، أن وحدة من القوات الروسية مشرفة على تشغيل الطائرات المسيرة تمكنت من رصد وتدمير منظومتين من صواريخ هيمارس الأمريكية على متن مدرعات في مقاطعة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا.

ونشرت مقطع فيديو قالت إنه يظهر تتبع أجهزة الاستطلاع التابعة للجيش الروسي مدرعات تسير بسرعة بالقرب من خاركيف، وبعد أن تمركزت المدرعتان اللتان كانتا تحملان صواريخ من نوع هيمارس التي سلمتها الولايات المتحدة لكييف، تم استهدافهما وتدميرهما بالكامل.


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