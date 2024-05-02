الرئيس السيسي: البنية التحتية تؤسس لانطلاقة اقتصادية في كل المجالات

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحية إجلال وتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة وتبني للحاضر والمستقبل؛ من أجل مصر الحديثة والمتقدمة التي تمضي نحو بناء قاعدتها الصناعية.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات احتفالية عيد العمال بحضور صباح الخميس، أن هذه الجهود ما كان لها تتحقق لولا الجهد الخارق لعمال مصر، لإعادة تأهيل البنية التحتية في كل أنحاء الجمهورية؛ بما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في كل المجالات لا سيما الصناعية.

وأعرب عن تشرفه بوجوده اليوم بين عاملات وعمال مصر الأوفياء، مضيفًا: «هذا الصرح الصناعي خير دليل على سواعدكم لبناء مستقبل يليق بتاريخ الوطن العظيم».

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، إلى مقر الاحتفال بعيد العمال في مدينة العاشر من رمضان، حيث من المقرر أن يفتتح عددًا من المشروعات.

ويفتتح الرئيس مجمع هاير مصر الصناعي الصديق للبيئة، بمنطقة العاشر من رمضان، وهو أول مصنع في مصر يحصل على الرخصة الذهبية في مصر، وتم البدء فيه والانتهاء منه خلال أقل من عام ونصف.

ويعد المجمع الصناعي هاير ضمن فلسفة عمل للدولة المصرية في العقد الأخير، والتي تعتمد على تطوير ودعم القطاع الحكومي بكل تنوعاته، وكذلك دعم وتعزيز القطاع الخاص، ودعم التنافسية بين كل القطاعات لتحقيق المصلحة القومية