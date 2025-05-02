كشفت الفنانة أسماء جلال، عن كواليس مشاركتها في مسلسل «أشغال شقة جدًا»، قائلة إن أشهر رد فعل تلقته على دور ياسمين؛ كان حول كلمتها «فيه جيه».

وعبرت خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة MBC مصر، عن سعادتها بنجاح المسلسل للعام الثاني، قائلة «شرف لي أن أكون في المسلسل للسنة الثانية.. ومعنديش مشكلة نقدم 25 ألف جزء، موافقة».

وعلق الفنان هشام ماجد، ساخرًا: «أنا قعدت أقول لها يعني أنا ومصطفى غريب قاعدين بنضحك طول المسلسل وتيجي أنتِ تقفلي بـ فيه جيه وهو اللي ينزل ترند؟ هل ده عدل؟ قالت لي ربنا نصرني».

وتحدثت عن صعوبة بعض المشاهد، كمشهد تغطيس وجهها في الماء وجرها على الرمال، مشيرة إلى أن المخرج خالد دياب كان يعتذر لها قبل تصوير المشاهد الصعبة ويطلب أن تسامحه.

وحول مشهد وضعِ قفص الفئران فوقها، قالت إنها كانت تعتقد أن الفئران كائنات لطيفة، ظنا منها أنها تشبه حيوان الهامسترِ.

وروت الحوار الذي دار بينها وبين المخرج خالد دياب، قائلة: «سألني عندك خوف من الصراصير؟ قلت له فوبيا منها، فسأل والفئران؟ فقلت له دول كيوت وجمال».

وكشفت عن رد فعلها عند رؤية الفئران في القفص، معقبة: «أول ما شوفتهم صرخت وانهرت وعيطت، أنا معرفش إن أنا بخاف منهم، كنت فاكراهم زي الهامستر هحبهم، كنت لسه بسأل القفص إن كان القفص مؤمنا بشكل كويس، في اللحظة نفسها هربت ثلاثة من القفص».