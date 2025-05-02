قال جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، إن الانتخابات تسير بشكل تنظيمي جيد يؤكد أن ما شهدته الأيام الماضية من مشاحنات بين مؤيدي بعض المرشحين هو سلوك من قلة لا تمثل عموم الصحفيين.

وأشار في تصريحات لـ"الشروق"، إلى أن انتخابات نقابة الصحفيين تشهد حالة من الديمقراطية الحقيقية، عبر إشراف هيئة قضائية على سير العملية الانتخابية، فضلًا عن وجود رئيس اتحاد الصحفيين العرب، ومتابعة النقابات الصحفية العربية لهذا المشهد.

وأشار إلى أن رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، أشاد اليوم بتنظيم هذا العرس الديمقراطي الذي تشهده النقابة.

وقال عبدالرحيم، إنه سيصدر عن الجمعية العمومية عقب اكتمال النصاب القانوني بيان هام يتعلق بدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير، ودعم للقيادة المصرية في رفضها للتهجير، مضيفا: "النقابة طوال فترة العدوان الإسرائيلي استضافت واحتضنت كثيرا من الصحفيين الفلسطينيين، فضلًا عن بياناتها المستمرة الرافضة لهذا العدوان والرافضة"،

وبلغ عدد المرشحين لانتخابات التجديد النصفي 51 مرشحًا، بينهم 8 مرشحين على مقعد النقيب، أبرزهم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، المرشح على ذات المنصب، والنقيب الأسبق، عبد المحسن سلامة، و43 مرشحا لعضوية المجلس، بينهم مدير تحرير جريدة الشروق ووكيل النقابة الحالي، محمد سعد عبدالحفيظ.

يذكر أن اللجنة المشرفة على الانتخابات، فتحت باب تسجيل الحضور لأعضاء الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة سكرتير عام النقابة الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، إجراءات انعقاد الجمعية العمومية، اليوم، لانتخاب النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة، حيث يبدأ تسجيل أسماء أعضاء الجمعية العمومية في تمام العاشرة صباحًا، وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ويجوز المد ساعة بساعة، بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وأوضحت اللجنة، أن النصاب القانوني لصحة الانعقاد (25%+ 1) من إجمالي الأعضاء، الذين لهم حق التصويت بجدول المشتغلين، وعددهم (10229) عضوًا، مشيرة إلى أن الأعضاء غير المسددين لاشتراك النقابة، يحق لهم السداد في "مركز المعلومات"، في نفس يوم انعقاد الجمعية العمومية، والتصويت في اللجنة الأخيرة رقم (23).

وتبدأ الجمعية العمومية أعمالها فور إعلان اكتمال النصاب القانوني، ويقتصر التواجد داخل مسرح النقابة، الذي تُناقش فيه أعمال الجمعية العمومية على أعضاء النقابة دون غيرهم من خلال إبراز كارنيه عضوية "جدول المُشتغلين".

ويتضمن جدول الأعمال، التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023، والنظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده، والتصديق على الميزانية والحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025، والتوصيات والقرارات، ثم انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس.