فتح: السياسات الإسرائيلية والأمريكية تُعيد العالم لعصور ما قبل التاريخ

قال الدكتور إياد أبو زنيط المتحدث باسم حركة فتح، إن إسرائيل تجاوزت القانون الدولي والأعراف الدولية منذ اليوم الأول لحرب الإبادة على قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج «منتصف النهار»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة، أن إسرائيل لا تلتزم بأي من القوانين الدولية، بل تسعى إلى فرض منطق شريعة الغاب وسيطرة القوة.

وأوضح أن العقيدة الأمنية الإسرائيلية تقوم على مبدأ استخدام القوة المفرطة، إذ تؤمن بأن ما لا يأتي بالقوة، يأتي بمزيد من القوة، وهو ما يتجلى بوضوح في سياساتها الحالية تجاه قطاع غزة.

وأشار إلى أنّ نشأة إسرائيل نفسها كانت مخالفة للقانون الدولي، إذ أنها لم تلتزم بتطبيق قراري الأمم المتحدة 181 و194، رغم أنهما كانا أساسًا للاعتراف الدولي بها، وهو ما تم بفضل الغطرسة الأمريكية والاحتضان الأبوي من واشنطن، الذي يوفّر لإسرائيل كل أشكال الدعم.

وأكد أبو زنيط أن السياسات الإسرائيلية والأمريكية تُعيد العالم لعصور ما قبل التاريخ، من خلال تجاهل القوانين والمعايير الإنسانية، وترسيخ منطق التراتبية بين الدول، وهو ما سيترك تداعيات خطيرة، ليس فقط على إسرائيل والولايات المتحدة، بل على جميع الدول التي تدعم العدوان الإسرائيلي وتساند السلوك الأمريكي.

ولفت إلى أن إسرائيل لا تُعد مشروعًا استعماريًا إسرائيليًا فقط، بل هي جزء من مشروع استعماري غربي أكبر، تتزعمه الولايات المتحدة، التي تُمثّل القوة الحامية لإسرائيل في المنطقة.

وتابع: «نحن في منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية، وحركة فتح، تمكّنا من استصدار قرارين في مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على غزة، لكنهما قُوبلا بالفيتو الأمريكي».